Не геи: двое ирландцев решили пожениться, чтобы не платить налог на наследство
Оба мужчины традиционной сексуальной ориентации.
Двое мужчин, которые были лучшими друзьями на протяжении 29 лет, объявили, что в следующем месяце они женятся.
При этом ни один из мужчин не является геем, передает RTE.
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Ирландец Майкл О'Салливан дружит со своим 85-летним соседом Мэттом в течение почти трех десятилетий, а также ухаживает за ним. Мэтт после смерти планирует оставить свой дом лучшему другу, но за ирландскими законами последнему придется заплатить почти половину стоимости дома в качестве налогов, сообщает издание.
Однако лица, которые женятся или имеют гражданское партнерство, освобождаются от налога на приобретение капитала на предмет наследства от своего партнера. А с 2015 года в Ирландии однополые браки являются законными.
Именно поэтому мужчины решили пожениться. Сыграть свадьбу «пара» планирует в следующем месяце.