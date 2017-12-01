Создатель антивируса пообещал съесть свой половой орган, если биткоин не достигнет $1 миллиона

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи прогнозирует, что к 2020 году курс криптовалюты Bitcoin достигнет миллиона долларов.

Однако, если этого не произойдет, Макафи пообещал съесть свой пенис в эфире национального телевидения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Подобное обещание Макафи дал еще в июле этого года. Но тогда он уверял, что до конца 2020 года стоимость биткоина достигнет $500 000. Теперь же он пересмотрел свой прогноз, но сохранил обещание съесть свой пенис.

"Когда я прогнозировал, что Bitcoin достигнет $500 000 до конца 2020 года, я использовал модель, которая предполагала цену в $5000 к концу 2017 года. Bitcoin растет намного быстрее, чем мои предположения. Сейчас я ожидаю, что стоимость Bitcoin составит 1 миллион долларов до конца 2020 года. Я, как и раньше, готов съесть свой член, если ошибаюсь", - написал Макафи.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) November 29, 2017

Как сообщал УНИАН, после взятия нового рекорда - Bitcoin достиг значений почти в 11,4 тысячи долларов - самая популярная мировая криптовалюта резко обрушилась, потеряв на торгах сразу 2 тысячи долларов. По данным на 18:40 четверга эта криптовалюта торговалась на отметке 9 290 долларов "за биток".