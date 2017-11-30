Мгновенная карма: в Венгрии преступника сбила машина сразу после ограбления банка (видео)

В Венгрии преступника сбила машина после ограбления банка. Об этом рассказывается в сюжете 2+2.

В Венгрии в больницу попал преступник после ограбления банка. Пытаясь убежать от полиции, вор забыл о правилах дорожного движения и его сбила машина.

Как сообщал УНИАН, шесть лондонских грабителей скрылись с места преступления на одном мопеде.