Не хуже Джеймса Бонда: экстремалы прыгнули с вершины горы и влетели в самолет на ходу (фоторепортаж, видео)

Двое французов в крылатых костюмах смогли спрыгнуть с вершины горы Юнгфрау и залететь в открытую дверь небольшого самолета над швейцарскими Альпами.

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В самолет участники ролика попали через вход, который находился в нескольких метрах от пропеллера.

Экстремалы признались, что перед записью этого ролика провели более 100 тестовых прыжков в Испании.

Тем временем, пользователи Reddit отметили, что такой же трюк был в фильме о приключениях Джеймса Бонда "Золотой Глаз" 1995 года. Там герой попадает в самолет, спрыгнув с высоты на мотоцикле.