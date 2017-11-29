Не хуже Джеймса Бонда: экстремалы прыгнули с вершины горы и влетели в самолет на ходу (фоторепортаж, видео)
12:48, 29 ноября 2017Курьёзы
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Экстремалы перед записью этого ролика провели более 100 тестовых прыжков.
Двое французов в крылатых костюмах смогли спрыгнуть с вершины горы Юнгфрау и залететь в открытую дверь небольшого самолета над швейцарскими Альпами.
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В самолет участники ролика попали через вход, который находился в нескольких метрах от пропеллера.
Экстремалы признались, что перед записью этого ролика провели более 100 тестовых прыжков в Испании.
Тем временем, пользователи Reddit отметили, что такой же трюк был в фильме о приключениях Джеймса Бонда "Золотой Глаз" 1995 года. Там герой попадает в самолет, спрыгнув с высоты на мотоцикле.
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