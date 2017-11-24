В Калифорнии студентке грозит тюрьма за кражу кепки с лозунгом Трампа

Студентке из Калифорнии Эдит Масиас грозит до одного года тюремного заключения за то, что она отняла кепку с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа у своего однокурсника Мэттью Витале. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел еще 27 сентября. Местная прокуратура начала проверку после того, как видео, на котором Масиас отказывается отдавать кепку, стало вирусным. Она впоследствии рассказала полиции, что считает слова "Make America Great Again" (англ. "Сделать Америку снова великой") связанными с "геноцидом множества людей".

Витале рассказал телеканалу, что доволен начатой проверкой в отношении Масиас.