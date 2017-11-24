В Калифорнии студентке грозит тюрьма за кражу кепки с лозунгом Трампа
03:24, 24 ноября 2017Курьёзы
451
Инцидент произошел еще 27 сентября. Местная прокуратура начала проверку после того, как видео, на котором Масиас отказывается отдавать кепку, стало вирусным.
REUTERS
Студентке из Калифорнии Эдит Масиас грозит до одного года тюремного заключения за то, что она отняла кепку с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа у своего однокурсника Мэттью Витале. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел еще 27 сентября. Местная прокуратура начала проверку после того, как видео, на котором Масиас отказывается отдавать кепку, стало вирусным. Она впоследствии рассказала полиции, что считает слова "Make America Great Again" (англ. "Сделать Америку снова великой") связанными с "геноцидом множества людей".
Витале рассказал телеканалу, что доволен начатой проверкой в отношении Масиас.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter