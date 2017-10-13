В Киеве обнаженный мужчина "шел в церковь" (видео 21+)

В Киеве поймали местного жителя, который обнаженный якобы решил сходить в церковь. Видео задержания мужчины на своей странице в Facebook опубликовал "Киев оперативный".

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Инцидент произошел в столице на улице Белицкой. Приехав на место, сотрудники полиции попросили его остановиться и объяснить, почему он голый.

"Мужчина ответил, что спешит в церковь. Полицейские попросили пройти с ними в автомобиль, чтобы оказать помощь, но мужчина начал агресивно себя вести. "Терминатора" пришлось доставить в местный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Киеве на площади Победы заметили женщину, которая шла абсолютно без одежды.