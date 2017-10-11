"Просто помогла": в Австралии женщина голыми руками перенесла акулу обратно в океан (видео)

Жительница Австралии Мелисса Хатейер голыми руками вернула акулу в океан с пляжного бассейна. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Читайте такжеРыбья голова тоже под запретом: в Вене мужчина отказался снять костюм акулы и получил штраф (видео)Хатейер работает агентом по недвижимости. По ее словам, она сделала то, что обычно делает в офисе, – перемещает тех, кто нуждается в новом доме.

Хетейер плавала утром в бассейне в пригороде Кронулла на юге Сиднея. На видео, которое сделала дочь женщины, видно, как Хатейер бесстрашно плавает рядом с акулой.

Впоследствии женщина поднимает ее на руках, переносит к краю бассейна и бросает обратно в океан. Люди, которые наблюдают, громко поддерживают ее.

Теперь женщина приобрела большую популярность. О ней пишут в СМИ и пригласили принять участие в утреннем шоу. Мелисса рассказала: "Я загнала ее на мель, потом поймала, кинула обратно и спасла ее".

На восторженные комментарии телеведущего она ответила: "Я не была (напугана). Просто думала, что она попала в ловушку этого скального бассейна, и мне нужно было ей помочь".

"Я агент по недвижимости, моя работа заключается в том, чтобы помочь людям переехать в их идеальные дома. Я просто помогла акуле переселиться в океан", – добавила она.