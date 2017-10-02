Над "Барселоной" сжалились и пригласили выступать в чемпионате России

Российский клуб «Енисей» (Красноярск) пригласил испанскую «Барселону» выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - втором по силе дивизионе чемпионата России.

Свое предложение "Енисей" опубликовал в клубном Twitter.

«Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ», — гласит шуточное заявление «Енисея».

Красноярцы предложили "Барселоне" выступление в ФНЛ на специальных условиях, среди которых 15 очков бонуса в таблице, пятиматчевая аренда защитника Андрея Козлова, гибкий лимит на легионеров и ряд других.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии проходил референдум за независимость, признанный незаконным властями Испании. В результате столкновений с полицией, пытавшейся помешать проведению голосования, пострадали более 800 человек. В связи с произошедшим в СМИ появились сообщения о том, что «Барселона» сможет выступать в других чемпионатах в случае получения Каталонией независимости.