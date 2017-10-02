Россияне опозорились незнанием географии из-за Алтая

Китайское издание China Daily опубликовало фотографии Алтая, указав регион частью Китая. Это сразу же вызвало возмущение у пользователей соцсетей из России.

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"Полюбуйтесь красотами Алтая - незаселенной территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая", – говорится в сообщении издания, которое не понравилось россиянам и показало их незнание географии, судя по комментариям под постом в Twitter.

Check out some of the autumn scenery in Altay, a remote and sparsely populated part in NW China's Xinjiang Uygur autonomous region. pic.twitter.com/d3frx7h8cx — China Daily (@ChinaDailyUSA) October 2, 2017

Комментаторы из РФ посчитали, что российский регион был "присвоен" Китаем. При этом Алтай находится не только в России: в Монголии, Казахстане и Китае.