Россияне опозорились незнанием географии из-за Алтая

10:04, 02 октября 2017
Курьёзы
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Комментаторы из РФ посчитали, что российский регион был "присвоен" Китаем.

Опубликованное изданием фото Алтая / фото twitter.com/ChinaDailyUSA

Китайское издание China Daily опубликовало фотографии Алтая, указав регион частью Китая. Это сразу же вызвало возмущение у пользователей соцсетей из России.

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"Полюбуйтесь красотами Алтая - незаселенной территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая", – говорится в сообщении издания, которое не понравилось россиянам и показало их незнание географии, судя по комментариям под постом в Twitter.

Комментаторы из РФ посчитали, что российский регион был "присвоен" Китаем. При этом Алтай находится не только в России: в Монголии, Казахстане и Китае. 

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Теги: #Алтай в Китае#россияне об Алтае