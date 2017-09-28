На "Играх непокоренных" маленькая девочка незаметно воровала поп-корн у принца Гарри (видео)

В сети появилось видео с трибун "Игр непокоренных" (международных спортивных соревнований для военных-инвалидов – УНИАН) в Канаде, на котором маленькая девочка ворует попкорн у британского принца Гарри.

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На ролике, опубликованном в YouTube на канале The Royal Family Channel, видно, как двухлетняя девочка потихоньку таскает поп-корн из пакета в руках британского принца, пока тот общается со своим соседом по трибуне. Принц сперва отдернул пакет, удивившись поведению девочки, но потом с радостью угощал ее и дразнился, показывая различные гримасы.

Как пишет The Telegraph, соседкой Гарри оказалась дочь его старого друга, участника "Игр непокоренных" 2014 года и Паралимпиады 2016 года волейболиста Дэвида Генсона, который потерял обе ноги в Афганистане в 2011.