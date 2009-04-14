Британский принц Уильям сломал самолет
Стать пилотом это ему не помешало
|Принц Уильям
Инцидент произошел в тот момент, когда в кабине с принцем находился инструктор ВВС. Ошибка Уильяма привела к тому, что самолету пришлось приземлиться - его двигатель раскалился до 700 градусов по Цельсию.
Испорченный самолет был отправлен на ремонт в Йорк. Бывший офицер Королевских ВВС Джо Ватт, которому поручили ремонт самолета, отметил, что пилоты совершают подобные ошибки довольно часто.
"Он не один такой - у нас были еще два или три человека, которые сделали то же самое. Даже более опытные пилоты совершали такие ошибки", - сказал Ватт.
В свою очередь в Букингемском дворце заявили, что действия наследника престола не причиняли вреда самолету. При этом в резиденции королевы признали, что происшествие имело место.
Инцидент, точная дата которого не называется, произошел в 2008 году во время 12-недельного курса обучения Уильяма. Вместе с тем издание отмечает, что даже несмотря на свою ошибку, принц стал пилотом Королевских ВВС.