Британский принц Уильям сломал самолет

Принц Уильям во время тренировки ВВС Великобритании повредил самолет Tucano, включив не тот тумблер, пишет The Daily Express.

Инцидент произошел в тот момент, когда в кабине с принцем находился инструктор ВВС. Ошибка Уильяма привела к тому, что самолету пришлось приземлиться - его двигатель раскалился до 700 градусов по Цельсию.

Испорченный самолет был отправлен на ремонт в Йорк. Бывший офицер Королевских ВВС Джо Ватт, которому поручили ремонт самолета, отметил, что пилоты совершают подобные ошибки довольно часто.

"Он не один такой - у нас были еще два или три человека, которые сделали то же самое. Даже более опытные пилоты совершали такие ошибки", - сказал Ватт.

В свою очередь в Букингемском дворце заявили, что действия наследника престола не причиняли вреда самолету. При этом в резиденции королевы признали, что происшествие имело место.

Инцидент, точная дата которого не называется, произошел в 2008 году во время 12-недельного курса обучения Уильяма. Вместе с тем издание отмечает, что даже несмотря на свою ошибку, принц стал пилотом Королевских ВВС.

Лента.ру