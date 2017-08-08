Американец устроил шесть свиданий в одном баре, но что-то пошло не так

Жительница Вашингтона Лизетт Пайлант поделилась в Twitter историей о неудачном свидании вслепую. На нее обратило внимание издание Mashable.

Пайлант транслировала происходящее в соцсеть прямо со свидания. По ее словам, она пришла на встречу с парнем, которого посоветовали друзья.

Знакомый бармен написал ей перед свиданием, что ее партнер на вечер не очень хорош, но Пайлант все равно решила пойти.

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После окончания встречи Пайлант решила остаться в баре, поскольку там работали ее знакомые. Через 45 минут в баре появилась еще одна девушка, которая, как оказалось, тоже пришла встретиться с тем же парнем.

Пайлант подгадала момент и объяснила той, в какую ситуацию они попали. Две девушки продолжили отдыхать вместе, как через пол часа пришла третья девушка на свидание с тем же парнем. Вскоре, она тоже присоединилась к двум подругам, и они втроем переместились в другой бар, оставив этому парню неоплаченный счет.

Похожим образом в заведении появились еще три девушки. Через несколько часов они уже отдыхали вместе без пригласившего их парня.