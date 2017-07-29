В Баку обвиненного в краже из супермаркета клиента заперли в холодильнике и продержали там до потери сознания, сообщает сайт Vesti.Az.

ЧП произошло в супермаркете Freshmart. Информация о происшествии передается со ссылкой на 37-летнего Фируза Гахраманова. Он рассказал, что пришел в магазин со своим приятелем Новрузом Садиевым. Когда они находились в торговом зале супермаркета, администратор заявила им, что они украли дорогую бритву, и потребовала заплатить 750 манатов (более 440 долларов). Она пригрозила, что в противном случае ими "займется" охрана.

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В публикации не уточняется, были ли обвинения надуманными. Vesti.az сообщают, что "Садиев согласился и сказал, что пойдет домой за деньгами". Через несколько часов он позвонил и заявил, что не смог собрать требуемую сумму.

После этого администратор и охранники силой поместили его друга Гахраманова в холодильную камеру и продержали там до потери сознания. После этого его вынесли из холодильника, но продержали в помещении супермаркета до глубокой ночи. После этого его отпустили.

Садиев и Гахраманов заявили, что обратились с заявлениями в полицию.