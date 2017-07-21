В США частный дом подвергся "обстрелу" с неба пакетами замороженной свинины

Необычному "обстрелу" подвергся дом на берегу Дирфилд-Бич в американском штате Флорида. На крышу дома упали несколько пакетов с замороженной свининой, сообщает агентство Associated Press.

Хозяин дома Трэвис Адэйр рассказал, что пакет с мясом ударился о крышу с таким оглушительным грохотом, что он подумал, что это гром. Однако, когда его жена вышла на улицу, то увидела два свертка с мясом на земле, а еще три лежали на крыше. Общий вес пакетов составлял почти 7 кило.

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Адэйр считает, что пакеты должны были упасть с неба, так как они слишком тяжелые, чтобы забросить их на крышу с земли. Мужчина предполагает, что мясо выпало из самолета, так как рядом с домом находятся три аэропорта.

Метки на пакете показали, что он принадлежал Джиму Уильямсу, проживающему в городке Мьякка-сити в 270 километрах от Дирфилд-Бич. Он признался, что в январе разделал несколько свиней и хранил у себя их мясо, часть которого раздал. Управление гражданской авиации США пока не комментирует инцидент.

Напомним, ранее в США мусульманин подал иск на $100 миллионов из-за пиццы со свининой. Мохаммад Баззи, живущий в городе Дирборн в штате Мичиган, в своем иске указал, что дважды покупал в ресторане Little Caesars пиццу с пепперони, на которой стояла маркировка "халяльный продукт".