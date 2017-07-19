В Эстонии полиция 14 лет искала украденный велосипед

В Эстонии полиции удалось отыскать украденный велосипед спустя 14 лет после пропажи, сообщают местные СМИ.

Велосипед был украден с балкона многоквартирного дома в городе Тырва. Владелица 14 лет назад сообщила о пропаже полиции и указала номер рамы. В этом году пропавшее транспортное средство нашли в Валге и полиция сообщила об этом женщине.

Читайте такжеВ Латвии полиция наняла воробья младшим инспектором (фото)

«Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде», - сказал констебль Марек Кяйс.