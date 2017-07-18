Камера запечатлела эффект от синхронизации с движением воробья (видео)

Это - не монтаж и не чучело воробья на леске. То, что отображено на видео с птицей, называется стробоскопическим эффектом, пишет meduza.io. Скорость срабатывания затвора видеокамеры - 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации и стало казаться, будто его крылья неподвижны.

Есть еще зафиксированные примеры такой синхронизации объектов и камеры: слоненок перебегает дорогу, не шевеля ногами, а вертолет парит, не вращая винтом.