Камера запечатлела эффект от синхронизации с движением воробья (видео)
14:34, 18 июля 2017Курьёзы
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Получается, что воробей не машет крыльями, однако парит в воздухе.
Это - не монтаж и не чучело воробья на леске. То, что отображено на видео с птицей, называется стробоскопическим эффектом, пишет meduza.io. Скорость срабатывания затвора видеокамеры - 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации и стало казаться, будто его крылья неподвижны.
Есть еще зафиксированные примеры такой синхронизации объектов и камеры: слоненок перебегает дорогу, не шевеля ногами, а вертолет парит, не вращая винтом.
When the GIF frames per second match your leg speed. pic.twitter.com/dB6IVnU8mp— Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) 18 июля 2017 г.
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