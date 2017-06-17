Легендарный Фелпс проведет заплыв наперегонки с белой акулой

Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с большой белой акулой, пишет ТСН.ua.

Организатором необычного соревнования выступает канал Discovery, который планирует приурочить заплыв к своему проекту "Неделя акул".

В каком формате состоится этот заплыв – неизвестно.

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Отмечается, что скорость Фелпса в воде составляет примерно 9,7 км/ч, в то время как скорость белой акулы может достигать 40 км/ч.

Напомним, Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016. Американский пловец за свою карьеру завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.