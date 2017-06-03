Британка сломала шею, смеясь над шуткой коллеги (фото)
12:52, 03 июня 2017Курьёзы
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К слову, это не первая случайность в жизни британки.
Моника, когда смеялась, повредила шейные позвонки / фото news.com.au.
Британка Моника Джефри повредила на работе шейные позвонки, смеясь над шуткой коллеги. Об этом со ссылкой на news.com.au сообщает 24tv.ua.
Моника Джеффри почувствовала боль в шее, когда сидела за столом на работе. Через некоторое время коллега рассказал ей шутку и женщина засмеялась. Далее британке было совсем не до смеха, ведь Монику неожиданно частично парализовало.
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Уже в больнице выяснилось, что Моника, когда смеялась, повредила шейные позвонки.
К слову, это не первая случайность в жизни британки. Пять лет назад она сломала шею, когда чихнула, лежа в постели.
Пять лет назад она сломала шею, когда чихнула, лежа в постели / фото news.com.au.
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