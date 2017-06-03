Британка сломала шею, смеясь над шуткой коллеги (фото)

Британка Моника Джефри повредила на работе шейные позвонки, смеясь над шуткой коллеги. Об этом со ссылкой на news.com.au сообщает 24tv.ua.

Моника Джеффри почувствовала боль в шее, когда сидела за столом на работе. Через некоторое время коллега рассказал ей шутку и женщина засмеялась. Далее британке было совсем не до смеха, ведь Монику неожиданно частично парализовало.

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Уже в больнице выяснилось, что Моника, когда смеялась, повредила шейные позвонки.

К слову, это не первая случайность в жизни британки. Пять лет назад она сломала шею, когда чихнула, лежа в постели.