Люди склонны считать некрасивых ученых более умными и успешными - исследование

Обыватели считают некрасивых ученых более компетентными, умными и успешными, чем их красивых коллег. Об этом свидетельствую результаты социологического исследования, опубликованного в журнале PNAS.

Участникам исследования было предложено прочесть статью или просмотреть видео, в котором ученый описывает свою работу.

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После этого британские психологи поинтересовались у респондентов, обладатель какой из фотографий им показался наиболее авторитетным ученым и чьи научные работы были бы им наиболее интересны.

Как показали результаты исследования, участникам исследования интереснее всего казались исследования тех ученых, чьи лица им показались самыми привлекательными, однако самыми умными и достойными доверия они сочли некрасивых исследователей.

Напомним, ранее ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы.