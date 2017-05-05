В Еврогородке киевские полицейские играют с собаками и пускают пузыри (видео)

Журналисты ТСН опубликовали видео, на котором полицейские после тщательной проверки фан-зоны Евровидения на Крещатике играют со своими собаками и пускают пузыри.

Как сообщал УНИАН, Еврогородок на Крещатике является крупнейшей в истории международного конкурса «Евровидение» фан-зоной.

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До 14 мая в центральных районах города действуют 5 развлекательных зон: на Софийской, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площадях и на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Киевская крепость» (ул. Госпитальная, 24-А).

Как известно, 62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.