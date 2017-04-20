"Не оценил старания": в США парень отказал девушке после плохой презентации в Power Point

Американская студентка Лиззи Фентон попыталась привлечь внимание нравившегося ей парня, подготовив презентацию о себе в Power Point, в которой расписала свои преимущества. Однако молодой человек не оценил усилий девушки, зато презентацию оценила компания Microsoft.

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Об этом сообщает The Independent.

В первом слайде влюбленная указала, почему парню "следует с ней встречаться". Она заявила, что она – лучший кандидат на позицию его девушки.

"Я прекрасный собеседник и могу поддерживать разговор за обедом с твоими родителями. Я хорошо одеваюсь и буду выглядеть стильно в День благодарения, на семейных праздниках и других мероприятиях", - объяснила она, указав также, что у нее прекрасное чувство юмора.

Еще один аргумент в ее пользу, как считает она же, - готовность смириться с полигамией бойфренда, и если будет с ней бороться, то только оригинальными способами, к примеру, прическами, с помощью которых она способна перевоплотиться в трех разных девушек.

Однако парень стараний девушки не оценил. По словам девушки, предмет мечтаний прислал ей сообщение: "Очень мило. Пожалуйста, не пиши мне больше".