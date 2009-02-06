Борисполь украсят Беркутом в «облегченной форме»

В составе батальона милиции быстрого реагирования в Киевской области будет создана специальная рота, которая будет обеспечивать контроль на территории аэропорта “Борисполь”.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, об этом шла речь на совещании в городе Борисполе при участии помощника министра внутренних дел в Киевской области Михаила ТЕРПЕЛИВЦА и заместителя министра - начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД Украины Ивана ПРОШКОВСКОГО. На совещании были обсуждены с подразделением милиции особого назначения “Беркут” вопросы усиления порядка и качества безопасности в международном аэропорту “Борисполь”.

На совещании также было предложено усовершенствовать обмундирование бойцов спецподразделения и изменить нынешнюю форму на более легкую, удобную и комфортную.

Научно-исследовательский институт Департамента ресурсного обеспечения МВД Украины предложил ряд образцов формы и амуниции.