Черновецкий намерен лично участвовать в конном забеге

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен лично участвовать в конных скачках на открытии столичного ипподрома 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я сам буду участвовать в забеге, и мои заместители. Это интересно. Правда мне, как человеку не молодому, но еще не пожилому, слава Богу, спортсмен, в прошлом комсомолец, как положено, партийный человек был… Я сам буду принимать участие. Я выберу поспокойнее лошадь, потому что киевлянам нужен живой, здоровый, улыбающийся мэр. Я вас всех приглашаю», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, от работы ипподрома столичный бюджет получит «серьезный заработок».

«В субботу мы проведем первые удачные скачки. Я не думаю, что это богоугодное дело, но это такое дело… Есть элитные кони, там собаки, кстати, будут бегать – это друзья людей, потому их надо поддерживать, благородно их разводить», - выразил убеждение мэр столицы, таким образом объясняя свое согласие на работу заведения, которое принадлежит к игорному бизнесу.

«Поэтому это в поддержку животных, которых я люблю, и население Киева», - резюмировал городской председатель.

Он также объяснил полученные клиентами «Киевстар» SMS о событии на ипподроме. По словам мэра, благодаря этой компании 24 млн. людей смогли узнать об этом, а также о том, что готовится приз от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Поставь на удачу. 7.02.09 в 12.00 прямой эфир ТРК «Киев» с ипподрома. Ставка по номеру 435. Приз 100 тыс. у. е. от мэра Киева Леонида ЧЕРНОРВЕЦКОГО. Все по честному!», - говорится в SMS, разосланной компанией мобильной связи.

Сегодня, по словам мэра, на ипподроме состоится репетиция скачек.

Мэр сказал, что не играет, и не хочет подогревать страсти, но при этом призвал всех желающих делать свои ставки.