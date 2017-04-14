Председателя запорожского "Укравтодора" уволили за ремонт дорог "на бумаге" (видео)
20:40, 14 апреля 2017Курьёзы
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Ремонт дорог оказался "липовым".
скриншот / ТСН
В Facebook руководитель Укравтодора Артем Гриненко написал, что Запорожье поражало темпами работ и имело огромный бюджет на ремонт.
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Под сообщением главного дорожника страны люди стали выкладывать фото и видео дорожных работ в своих областях.
Пре
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