Председателя запорожского "Укравтодора" уволили за ремонт дорог "на бумаге" (видео)

20:40, 14 апреля 2017
Курьёзы
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Ремонт дорог оказался "липовым".

Председателя запорожского Укравтодора уволили за ремонт дорог "на бумаге" /

В Facebook руководитель Укравтодора Артем Гриненко написал, что Запорожье поражало темпами работ и имело огромный бюджет на ремонт.

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Под сообщением главного дорожника страны люди стали выкладывать фото и видео дорожных работ в своих областях.

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Теги: #дороги#ремонт