Председателя запорожского "Укравтодора" уволили за ремонт дорог "на бумаге" (видео)

В Facebook руководитель Укравтодора Артем Гриненко написал, что Запорожье поражало темпами работ и имело огромный бюджет на ремонт.

Читайте также"Что дали, тем и латают": На Николаевщине водители жалуются, что ямы засыпают землей (видео)

Под сообщением главного дорожника страны люди стали выкладывать фото и видео дорожных работ в своих областях.