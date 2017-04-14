"Кровавый пастор" Турчинов о своем прозвище: значительно лучше того, которое украинцы дали Путину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал то, что в России его называют "кровавым пастором". Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

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Он рассказал, что его и раньше "пастором" называли, но россияне добавили "кровавый". "Видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю", - иронизирует Турчинов.

"Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык. Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину", - смеется секретарь СНБО Украины.