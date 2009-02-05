Билл Гейтс выпустил рой комаров на участников конференции
"Малярией не должны болеть лишь бедные"
Основатель Microsoft Билл Гейтс выпустил рой комаров на участников конференции TED, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Таким способом он решил привлечь внимание к распространению малярии.
Выступая с докладом на TED, Гейтс сказал, что малярия распространяется комарами, и нескольких этих насекомых он принес с собой. После он открыл банку с комарами, заявив, что нет причин, по которым болеть малярией должны лишь бедные.
После минутной паузы, в течение которой комары летали по залу, основатель Microsoft заявил, что, выпущенные им насекомые, не являются переносчиками малярии.
Также Гейтс сообщил собравшимся об успехах своего фонда в борьбе с малярией. В частности, в течение трех месяцев при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс должен начаться третий этап испытаний вакцины от малярии.
Конференция TED проводится ежегодно, начиная с 1984 года. Она посвящена продвижению уникальных идей в различных отраслях, включая науку, искусство, политику, бизнес, глобальные проблемы и прочее. В разное время с докладами на TED выступали бывший президент США Билл Клинтон, основатель Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и другие известные люди.