Основатель Microsoft Билл Гейтс выпустил рой комаров на участников конференции TED, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Таким способом он решил привлечь внимание к распространению малярии.

Выступая с докладом на TED, Гейтс сказал, что малярия распространяется комарами, и нескольких этих насекомых он принес с собой. После он открыл банку с комарами, заявив, что нет причин, по которым болеть малярией должны лишь бедные.

После минутной паузы, в течение которой комары летали по залу, основатель Microsoft заявил, что, выпущенные им насекомые, не являются переносчиками малярии.

Также Гейтс сообщил собравшимся об успехах своего фонда в борьбе с малярией. В частности, в течение трех месяцев при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс должен начаться третий этап испытаний вакцины от малярии.

Конференция TED проводится ежегодно, начиная с 1984 года. Она посвящена продвижению уникальных идей в различных отраслях, включая науку, искусство, политику, бизнес, глобальные проблемы и прочее. В разное время с докладами на TED выступали бывший президент США Билл Клинтон, основатель Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) и другие известные люди.