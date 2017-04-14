В Дании посетителям музея разрешили поцарапать элитный Lamborghini за $ 170 тысяч (фото)

10:46, 14 апреля 2017
Курьёзы
1348

Автомобиль никогда не будет окрашен.

Акцию провели в Музее изящных искусств города Орхус / dailymail.co.ru

В Дании в Музее изящных искусств города Орхус провели необычную акцию: посетителям предлагали нацарапать какую-то надпись на специально выставленном для этого спорткаре Lamborghini Gallardo, стоимость которого составляет 170 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

люди.ко.Великобритания

Посетители быстро принялись к предложенному делу и поцарапали элитный спорткар и царапали на капоте и дверцах самые разнообразные надписи.

люди.ко.Великобритания

"Каждое ваше действие оставляет след в обществе, в котором вы живете. Никто из нас не остается нетронутым, поскольку каждый незначительный поступок влияет на всю картину в целом", — пояснил суть того, что происходит, один из сотрудников музея.

люди.ко.Великобритания

Позже, норвежский художник Долк Лундгрен заявил, что сейчас автомобиль превратился в законченное произведение искусства и никогда не будет окрашен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Lamborghini