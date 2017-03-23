"У нас на ройоне": киевлян рассмешила опечатка "Киевавтодора"

В Днепровском районе Киева работники "Киевавтодора" вывесили объявление о ремонте улицы Раисы Окипной. В нем дорожники предупредили, что ремонт продлится с 1 марта по 30 мая и приносили извинения за неудобства. Однако писатель Артем Чапай обратил внимание на орфографическую ошибку в слове "район". Об этом он написал в Facebook.

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"А мы удивляемся, что в "Сильпо" на весах пробуют "бонан" выбить и тем очередь позади себя собирают. А здесь официально ремонт на кафе", - добавил Чапай.