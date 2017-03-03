В Испании 120 румын поели в ресторане на 3000 евро и убежали перед десертом

Как сообщает Daily Mail, румыны, которые заплатили депозит в размере € 900, чтобы поесть в ресторане Эль-Кармен в Бембибре, на северо-востоке Испании, бежали в то время, когда официанты готовили к подаче десерт.

«Это случилось в течение минуты. Это было спланировано ими, и они оставили (ресторан – ред.) в давке», – прокомментировал инцидент владелец ресторана Антонио Родригес.

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Гости съели закуски, основное блюдо и выпили 30 бутылок алкоголя, что вышло почти на 3000 евро.

Родригес вызвал полицию, но сказал, что мало надежды на возврат денег.

Он добавил, что это был первый подобный случай за 35 лет его опыта в ресторанном бизнесе.

Полиция сообщила, что до сих пор не может найти ни одного из посетителей.