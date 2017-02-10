Неожиданная сделка: компания-владелец Durex заявила о намерении купить производителя детского питания

В объединенной компании ожидается ускорение роста выручки более чем на 10%.

Об этом сообщает РБК.

Британская компания Reckitt Benckiser Group (RB) объявила о том, что ей удалось заключить соглашение о покупке одного из крупнейших в мире производителей детского питания — американской Mead Johnson Nutrition.

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В сообщении RB отмечается, что за каждую акцию Mead Johnson ее нынешним владельцам будет выплачено $90, что на 29% превышает стоимость бумаг на 1 февраля 2017 года. Таким образом, общая стоимость американской компании составит $16,6 млрд. Вдобавок RB возьмет на себя погашение долга Mead Johnson на сумму более чем $1,2 млрд.