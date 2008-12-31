Изюминкой новогодней ночи на Майдане станет бык Рафаэль

В канун Нового года, 31 декабря, в Киеве состоится праздничный пробег по улицам столицы под эгидой всемирного бега ради гармонии. Мероприятие запланировано на 17:00 среды, сообщает Лига.

Позднее, а именно в 19:00, на НСК "Олимпийский" на улице Большой Васильковской состоится предновогодний легкоатлетический пробег "Бег в 2009 год".

И, наконец, в 20:00 начнется празднование Нового года на площади Независимости. Мероприятие пройдет под патронатом Киевской городской государственной администрации. Как ожидается, почетным гостем празднования Нового 2009 года станет бык по кличке Рафаэль.

В новогоднем концерте примут участие известные украинские артисты: группы "Друга ріка", "Mad Heads XL", "Тік", Христина Рута, участники "Фабрики звезд-2" и другие. В рамках мероприятия также состоится театрализованное выступление конного театра "Скиф".