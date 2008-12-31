Украинцы на праздниках экономить не намерены

Сэкономить на чем угодно, но не на новогоднем праздновании. Так характеризуют настроения украинцев социологи.

Как украинца кризисом не корми, а праздник - это святое. Невзирая на экономически сложное окончание 2008-го, новый 2009 год украинцы встретят если не с большим оптимизмом, то по крайней мере точно с Дедом Морозом, елкой и кучей подарков.

Эксперты заверяют, несмотря на сокращение доходов граждан и предновогодние вензеля курса гривни - на подарках украинцы экономить не будут. Среди наиболее желаемых - заграничные туры, книги, мобильные телефоны, бытовая техника.

Подарки будут, уверены и на властном олимпе Украины. Непростые смертные говорят, что также затянут пояса, хотя поститься за новогодним столом не будут, да и настроение имеют оптимистичное.

В рейтинге щедрости на новогодние праздники украинцы одни из самых скромных. Согласно исследованиям наименее скупые - ирландцы, они готовы потратить на праздник свыше 1300 евро. Украинцы же шиканут в среднем на 1000 гривен. Но в процентах от прибыли - это довольно много.

5 канал