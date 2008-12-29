Ехануров для новогоднего стола слепит 125 пельменей

Для праздничного новогоднего стола министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ планирует налепить больше сотни пельменей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов о планах по празднованию Нового года, Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что встретит Новый год в семейном кругу, и на новогоднем праздничном столе обязательно по традиции будут пельмени.

При этом министр обороны сообщил, что в его семье в этом году произошел «демографический взрыв» - у него месяц назад родился внук.

«В прошлом году на семейном соревновании я налепил 122 пельменя за час, в этом году планирую сделать 125», - пошутил министр обороны.

Он также отметил, что Вооруженные силы на Новогодние и Рождественские праздники «не будут отдыхать, как во всей Украине», потому что военные будут нести боевое дежурство и будут готовы к защите Родины.