Забыла слова и перепутала ноты: певица неудачно исполнила гимн РФ перед чемпионатом мира по хоккею (видео)

Певица, которая исполняла гимн РФ перед началом хоккейного матча между Россией и Швецией перепутала слова, пишут РИА Новости.

Девушка исполняла гимн а капелла, однако в один момент прекратила петь. Тишина стояла несколько секунд, пока трибуны не начали свистеть. Впрочем, певица извинилась и продолжила петь дальше.

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Однако, издание отмечает, ссылаясь на сообщение в соцсетях, что вокалистка не русская, а шведка. Следовательно, девушка, не справилась с волнением и поэтому допустила ошибку, исполняя гимн, страны, язык которой не является родным для певицы.

Стоит отметить, что сам хоккейный матч закончился с со счетом 3:4 в пользу шведов.