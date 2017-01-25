Сумскому горсовету не удалось через Prozorro купить обезьяну-капуцина

Во время мониторинга публичных закупок в системе Prozorro за прошлый год, кроме нарушений, были выявлены так называемые «абсурдные закупки», заказ которых может быть свидетельством нерационального использования средств налогоплательщиков, рассказал в эфире Громадське аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля.

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Чиновники так и не купили обезьяну из-за отсутствия предложений.

"У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос - а зачем вам капуцин. Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это - наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков", - сказал Нестуля.