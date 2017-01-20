Британской больнице пришлось судиться с отказывающимся выписываться пациентом

Пациент больницы в графстве Норфолк на востоке Англии более двух лет занимал койку, отказываясь выписываться. Выселить его удалось только через суд. Об этом пишет ВВС Россия.

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Мужчина, имя которого не называется по соображениям врачебной тайны, отказывается покинуть больницу имени Джеймса Педжета. Мужчина был госпитализирован в августе 2014 года.

Еще один пациент, который лежит в той же палате, сказал, что в больнице ни для кого не было секретом столь долгое нахождение больного на излечении. Еще одна женщина на условиях анонимности заявила: "Это смешно, но он использует больницу как гостиницу".

Врачи рассказали, что их пациент был готов к выписке и ему предложили вариант переселения. Решение обратиться в суд было принято, когда других вариантов не осталось, и оно "не было легким", уверяют в больнице. Иск был подан 1 декабря, а 10 января мужчину выселили.

"Этот джентльмен неоднократно отклонял все предложения о размещении, которые поступали от местных властей и социальных служб", - пояснила сотрудник дирекции больницы Анна Хиллз.

По ее словам, варианты переселения были отвергнуты, поэтому пришлось обращаться в суд, который и подобрал новое жилье для мужчины.