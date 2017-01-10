Одесситы используют крышку от мусорного бака в качестве саней (фото)
11:29, 10 января 2017Курьёзы
2875 0
В Одессе используют крышку от мусорного бака в качестве саней.
Дети нашли забавное применение крышке от мусорного бака / forumodua.com
Соответствующее фото опубликовали пользователи Одесского форума.
На фото можно увидеть, как люди садятся на крышку от контейнера и скатываются на ней с горки.
Читайте такжеВ Одессе мужчина застрял рукой в уличном терминале во время попытки ограбления (фото)
Тем временем в Одесской области с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган.
Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платонове.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter