Одесситы используют крышку от мусорного бака в качестве саней (фото)

11:29, 10 января 2017
Курьёзы
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В Одессе используют крышку от мусорного бака в качестве саней.

/ Дети нашли забавное применение крышке от мусорного бака / forumodua.com

Соответствующее фото опубликовали пользователи Одесского форума.

На фото можно увидеть, как люди садятся на крышку от контейнера и скатываются на ней с горки.

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Тем временем в Одесской области с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган.

Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платонове.

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Теги: #Одесса