В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа

15:03, 28 декабря 2016
Курьёзы
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В Китае установили гигантскую статую петуха, прическа и жесты которого очень напоминают избранного президента США Дональда Трампа.

Статуя установлена за пределами торгового центра в городском округе Тайюань / cnn.com

Об этом пишет CNN.

Статуя установлена за пределами торгового центра в городском округе Тайюань в северной провинции Шаньси.

Скульптура была произведена по заказу компании, которой принадлежит торговый центр и она станет его талисманом, сообщил заместитель директора департамента планирования ArtWalk Mall Цао Минглианг.

Статуя имеет высоту 32 фута (9,7 м) / cnn.com

Цао сказал, что ряд продуктов и небольших копий будут доступны для продажи в будущем, хотя некоторые из них уже продаются в электронном магазине Taobao, которые принадлежат Alibaba.

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По крайней мере четыре магазина продают петушка Трампа по ценам, начиная от $ 57 до $1,739. Как отмечает телеканал, статуя имеет высоту в 32 фута (9,7 метров).

Напомним, еще перед выборами президента телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа, после чего тогда еще кандидат в президенты безуспешно попытался привести в порядок свою легендарную прическу под аплодисменты аудитории.

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Теги: #Трамп#Китай#курьезы