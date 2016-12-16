В российской глубинке продавали "приглашения" на инаугурацию Трампа

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Прокуратура установила, что на сайте … размещена недостоверная информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа», - отметили в ведомстве.

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В ходе проверки выяснилось, что эта информация является PR-акцией по привлечению внимания общественности к деятельности одной из фирм.

Руководителю фирмы внесено представление о нарушении закона. Возбуждено дело по статье об обмане потребителя.

Также начата проверка по признакам мошенничества.

Информацию о продаже приглашений на инаугурацию Трампа с сайта удалили.