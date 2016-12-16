В российской глубинке продавали "приглашения" на инаугурацию Трампа
20:04, 16 декабря 2016Курьёзы
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Мошенники в городе Обнинске Калужской области продавали фальшивые приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Иллюстрация REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Прокуратура установила, что на сайте … размещена недостоверная информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа», - отметили в ведомстве.
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В ходе проверки выяснилось, что эта информация является PR-акцией по привлечению внимания общественности к деятельности одной из фирм.
Руководителю фирмы внесено представление о нарушении закона. Возбуждено дело по статье об обмане потребителя.
Также начата проверка по признакам мошенничества.
Информацию о продаже приглашений на инаугурацию Трампа с сайта удалили.
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