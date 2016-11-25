В Минске мужчина месяц ночевал в машине, чтобы узнать, кто ее царапает (видео)

Как сообщает drom.ru, владелец небольшого хэтчбека VW Polo утверждает, что постоянно парковался так, чтобы никому не мешать, на зеленые насаждения не наезжал. По неизвестной ему причине кто-то постоянно оставлял царапины на его автомобиле.

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Мужчина пытался определить злоумышленника при помощи видеорегистратора, но по записям с устройства в милиции не смогли найти злоумышленника.

После этого в течение месяца мужчина ночевал в машине в спальном мешке, и в итоге он узнал правду. Как выяснилось, царапины на его автомобиле оставляла проживающая неподалеку пожилая женщина, которая не смогла объяснить мотив своих действий. Свой разговор с ней житель Минска снял на видео.

Владелец автомобиля обратился в милицию, там завели дело, по результатам которого мужчина намерен обратиться в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб.