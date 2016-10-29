В США енот застрял в танке Нацгвардии (видео)

09:27, 29 октября 2016
Курьёзы
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Животное все же удалось освободить с военной машины.

Авторы видео отметили, что енот был

В США в танке Национальной гвардии застрял енот. Видео освобождение зверька появилось в сети.

Согласно описанию к ролику, енот пытался пробраться в танк, однако застрял.

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На видео также видно, как мужчина в военной форме пытается вытянуть из ловушки «очень толстого енота».

К счастью енота удалось освободить.

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