В США енот застрял в танке Нацгвардии (видео)

В США в танке Национальной гвардии застрял енот. Видео освобождение зверька появилось в сети.

Согласно описанию к ролику, енот пытался пробраться в танк, однако застрял.

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На видео также видно, как мужчина в военной форме пытается вытянуть из ловушки «очень толстого енота».

К счастью енота удалось освободить.