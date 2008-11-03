Джинсы высотой с многоэтажный дом создали в Перу (фото)
01:19, 03 ноября 2008Курьёзы
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Талия – 30 метров
Джинсы высотой с многоэтажный дом создали в Перу. Длина получилась 43 метра, вес – 7,5 тонны, талия – 30 метров.
|Фото Reuters
Первая попытка продемонстрировать грандиозное изделие провалилась, так как три подъемных крана не смогли оторвать джинсы от земли. В итоге штанины наполнили воздушными шарами. Создатели гигантских брюк надеются попасть в Книгу рекордов Гиннеса и побить действующий рекорд. На данный момент самыми большими джинсами в мире считается изделие из колумбийского Медельина длиной 35 и шириной 25 метров.
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