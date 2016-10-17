Слон - друг человека: в сети набирает популярность видео спасения "тонущего" дрессировщика великанов

13:19, 17 октября 2016
Курьёзы
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В Природном парке слонов в Таиланде слоненок спешит на помощь дрессировщику, которого якобы уносит потоком бурной реки. 

скриншот

Видеоопубликовано в YouTube.

По словам "тонувшего" канадца Даррика Томсона, он лишь притворялся. Сотрудник парка отметил, что "если мы относимся к животным с любовью, они всегда отплатят нам тем же".

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