Слон - друг человека: в сети набирает популярность видео спасения "тонущего" дрессировщика великанов
13:19, 17 октября 2016Курьёзы
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В Природном парке слонов в Таиланде слоненок спешит на помощь дрессировщику, которого якобы уносит потоком бурной реки.
Слоненок бросился спасать притворившегося тонущим дрессировщика / скриншот
Видеоопубликовано в YouTube.
По словам "тонувшего" канадца Даррика Томсона, он лишь притворялся. Сотрудник парка отметил, что "если мы относимся к животным с любовью, они всегда отплатят нам тем же".
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