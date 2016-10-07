В Австрии стая "пьяных" птиц вызвала многокилометровые пробки
05:14, 07 октября 2016Курьёзы
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Многокилометровые пробки вызвала стая скворцов на автодороге A2 между городами Инцерсдорф и Фезендорф в Австрии.
John Holmes/Wikimedia
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Local.
По словам очевидцев, нападение птиц на машины напоминало кадры из фильма ужасов.
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Сначала орнитологи были озадачены тем, что вызвало птицы падать на дорогу, но позже выяснили, что скворцы наелись ферментированных ягод, содержащих природный спирт.
Дождь и туман также ухудшили способность "опьяневших" птиц ориентироваться в пространстве.
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