В Австрии стая "пьяных" птиц вызвала многокилометровые пробки

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Local.

По словам очевидцев, нападение птиц на машины напоминало кадры из фильма ужасов.

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Сначала орнитологи были озадачены тем, что вызвало птицы падать на дорогу, но позже выяснили, что скворцы наелись ферментированных ягод, содержащих природный спирт.

Дождь и туман также ухудшили способность "опьяневших" птиц ориентироваться в пространстве.