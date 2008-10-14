Берлускони сломал Бушу пюпитр (фото)

Во время приема в Белом доме по случаю Дня Колумба премьер-министр Италии Сильвио Берлускони нечаянно сломал пюпитр с микрофоном, у которого он произносил свою речь. Как сообщает ABC News, он, по-видимому, споткнулся о микрофонный провод, и верхняя часть пюпитра вместе с микрофоном отвалилась.

Берлускони, держа в руках пюпитр, двинулся к Джорджу Бушу, о заслугах которого он говорил в своей речи, и, поскольку микрофон продолжал работать, на ходу развивал те идеи, которые высказал во время выступления. Собравшиеся приветствовали аплодисментами красноречие и находчивость итальянского премьера.

На прием в Белый дом по случаю Дня Колумба были приглашены в основном американцы итальянского происхождения (поскольку Колумб был итальянцем), в том числе спикер Палаты представителей Нэнси Пилози, судьи Верховного суда Антонин Скалиа (Antonin Scalia) и Сэмюэл Алито (Samuel Alito) и бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты Рудольф Джулиани.

Лента.ру

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