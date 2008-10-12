Депутат норвежского парламента тратила бюджетные деньги на гадалок

Депутат норвежского парламента объявила, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в связи с тем, что потратила крупные суммы из парламентского бюджета на телефонные звонки предсказателям будущего.

Депутат от правящей Лейбористской партии Саера Хан признала, что в течение девяти месяцев 793 раза пользовалась услугам прорицателей и общалась с ними по телефону в целом 133 часа.

За один трехмесячный период она израсходовала на звонки 48 тысяч крон (7750 долларов), сообщает ежедневная газета Verdens Gang.

29-летняя Хан, взявшая отпуск по болезни, утверждает, что вернула все деньги в казну парламента.

О телефонных расходах депутата, которые более чем в два раза превысили затраты по этой статье каждого из ее коллег, стало известно, когда бухгалтерия парламента отказалась впредь оплачивать ее счета.

Хан звонила предсказателям будущего так часто, что некоторые из них попросили ее больше этого не делать, пишет Verdens Gang.

По словам лидера парламентской фракции лейбористов Хилл-Марты Солберг, советы телефонных гадалок никак не отразились на работе партии в законодательном органе.

Вместе с тем, ни Хан, ни Солберг не уточнили, каких именно советов просила у гадалок депутат. Кроме того, Солберг сказала, что общая сумма телефонных счетов ее соратницы по партии не будет обнародована.

Ранее Хан утверждала, что ее большие расходы связаны с тем, что она звонила по спутниковому телефону своему другу, который участвует в секретной миссии британских спецслужб за рубежом.

Следующие всеобщие выборы в Норвегии состоятся в сентябре 2009 года.

Би-би-си