Австрийка упала со 105-метрового моста и отделалась царапинами

Об этом сообщает The Local. Местные СМИ предположили, что австрийка имеет "целую армию ангелов-хранителей".

Девушка упала с моста, по которому проходит автомагистраль возле города Твимберг в провинции Каринтия.

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Во время падения с высоты 105 метров она зацепилась за деревья, что уменьшило скорость падения.

Получив лишь несколько царапин, австрийка добралась до ближайших домов и попросила отвезти ее к родителям в той же провинции.

Человек, который выполнил ее просьбу, рассказал журналистам, что она сильно дрожала.

Как сообщал УНИАН, в Китае в июле 41-летний мужчина попал в бурное течение, когда затопило его дом. Спасатели нашли его через 20 часов, в течение которых он боролся за жизнь со стихией.