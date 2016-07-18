Россиянам предложили "импортозаместить" покемонов советскими персонажами - Чебурашкой, "мужичком" и Кузей (фото)

В ней использованы известные каждому "советскому" человеку персонажи - Чебурашка, домовой Кузя, а также всем знакомые попугай, мужичек и мартышка из кукольных советских мультфильмов.

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Вместо покебола предлагают использовать красный мячик также советских времен.

Напомним, суть игры Pokemon Go состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.