Россиянам предложили "импортозаместить" покемонов советскими персонажами - Чебурашкой, "мужичком" и Кузей (фото)
11:58, 18 июля 2016Курьёзы
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В интернете появилась альтернативная концепция популярной игры Pokemon Go с дополненной реальностью, адаптированная для российской аудитории.
Российским разработчикам подали идею для игры
В ней использованы известные каждому "советскому" человеку персонажи - Чебурашка, домовой Кузя, а также всем знакомые попугай, мужичек и мартышка из кукольных советских мультфильмов.
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Вместо покебола предлагают использовать красный мячик также советских времен.
Напомним, суть игры Pokemon Go состоит в поиске и обучении виртуальных существ покемонов по карте местности, причем все интерактивные задания выполняются в реальном мире.
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