Путешествующий по лабиринту из книг хомяк завоевал популярность в "Твиттере"

Видео, появившееся на ее странице в "Твиттере" 3 июня, набрало уже более 20 тыс. ретвитов и около 6 тыс. лайков. Внимание на ролик обратил портал BuzzFeed, передает Lenta.ru.

Маирита соорудила из книг небольшой лабиринт, который снабдила двумя выходами. У первого она положила лист бумаги с надписью «Я буду готовиться к экзаменам». Текст на листе у второго выхода гласил, что девушка пойдет на экзамен без подготовки. Сделать выбор за свою хозяйку должен был хомяк. Его путешествие по лабиринту Маирита сняла на видео. В итоге Рене вышел к выходу с надписью «Я не буду готовиться».

Девушка рассказала, что строительство лабиринта и съемки видео заняли у нее около 10 минут, а своим роликом она хотела показать, что выпускные экзамены не стоит воспринимать слишком серьезно и считать самым важным событием в жизни. Маирита также пообещала, что весь следующий день она проведет за учебой вместе со своим хомяком.