В ОАЭ бизнесмен заплатил $5 миллионов за автомобильный номер
20:03, 05 июня 2016Курьёзы
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Предприниматель из ОАЭ заплатил $5 млн за особый номерной знак для своего автомобиля.
Бизнесмен объяснил стремление обладать таким номером желанием всегда быть первым \ o-doroge.com
Номер "1" для автомобиля продавался на аукционе. Его стартовая цена была в 20 раз ниже финальной, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. Бизнесмен объяснил стремление обладать таким номером желанием всегда быть первым.
Максимально потраченной суммой на необычный номер отличился также гражданин ОАЭ. В начале 2008 года бизнесмен Саид Абдул Гаффар Кури заплатил на благотворительном аукционе за регистрационный знак с той же цифрой "1" около $14,5 млн.
Дорожная полиция столицы ОАЭ (город Абу-Даби) регулярно проводит аукционы, на которых продает необычные дорожные номера (как правило, отличающиеся простым набором цифр). Вырученные средства направляются на благотворительные цели.
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