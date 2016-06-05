В ОАЭ бизнесмен заплатил $5 миллионов за автомобильный номер

Номер "1" для автомобиля продавался на аукционе. Его стартовая цена была в 20 раз ниже финальной, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. Бизнесмен объяснил стремление обладать таким номером желанием всегда быть первым.

Максимально потраченной суммой на необычный номер отличился также гражданин ОАЭ. В начале 2008 года бизнесмен Саид Абдул Гаффар Кури заплатил на благотворительном аукционе за регистрационный знак с той же цифрой "1" около $14,5 млн.

Дорожная полиция столицы ОАЭ (город Абу-Даби) регулярно проводит аукционы, на которых продает необычные дорожные номера (как правило, отличающиеся простым набором цифр). Вырученные средства направляются на благотворительные цели.